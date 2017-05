Nog een prijs voor Feyenoord: beste grasmat

Ten Hag vreest niet voor herhaling van 2016

15:32 Twaalf maanden terug verloor FC Utrecht in de finale van de playoffs onverwacht van Heracles Almelo (1-1 in Almelo, 0-2 in Galgenwaard) en stond de club aan het eind van de rit met lege handen. Voor een herhaling van zetten, vreest trainer Erik ten Hag niet.