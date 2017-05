Nog onduidelijk wanneer Advocaat begint bij Oranje

Het is nog altijd niet duidelijk wanneer Dick Advocaat aan de slag gaat als bondscoach van het Nederlands elftal. De opvolger van Danny Blind gaat Oranje alsnog naar het WK van volgend jaar in Rusland proberen te leiden, maar hij staat nog tot het einde van dit seizoen onder contract bij Fenerbahçe.

De club uit Istanboel speelt op 31 mei mogelijk de Turkse bekerfinale en treedt op 4 juni aan in de laatste competitiewedstrijd tegen Adanaspor. Oranje oefent op 31 mei al tegen Marokko en belegt in de aanloop naar die interland een trainingskamp in Nederland en Portugal. Voor de WK-kwalificatiewedstrijd van 9 juni tegen Luxemburg voetbalt Oranje ook nog een vriendschappelijk duel met Ivoorkust (4 juni).

,,We wagen nog een uiterste poging om Advocaat eerder hier te krijgen'', zei Van Breukelen. ,,Zo lang dat dit niet het geval is, blijft Fred Grim het Nederlands elftal leiden. Dick en Ruud stappen er als duo in. Fred Grim zal uiteraard wel alles in overleg met Advocaat doen.''