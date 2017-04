Numan: Ik denk niet dat Feyenoord heel veel meer weg gaat geven

Hoe gaat het? Wat houdt je tegenwoordig bezig?

,,Ik mag niet klagen. Ik doe de scouting bij AZ, dus daarom kijk ik regelmatig wat wedstrijdjes in het binnenland, maar ook het buitenland.''



De Eredivisie gaat een cruciale fase in. Wat denk je van de duels van vanavond en dan met name van je oude club PSV?

,,Oei, daar vraag je wat. Ik zou niet eens weten tegen wie ze spelen. Uit bij Twente? Nou, dat wordt dan een mooi potje. Alle focus ligt nu natuurlijk op de laatste wedstrijden om het kampioenschap tussen Ajax en Feyenoord. Voor PSV is dat kampioenschap weg, maar met het oog op de directe confrontatie met Ajax moeten ze nu nog alles op alles zetten om de wedstrijden te blijven winnen. Dan kunnen ze misschien nog tweede worden, wat van groot belang is voor de Champions League.



Dat is financieel heel belangrijk, want als je de Europa League afzet tegen de Champions League, dan is de Europa League eigenlijk maar poppenkast. Voor de clubs daaronder, zoals AZ en Utrecht, is de Europa League natuurlijk helemaal geweldig. Maar voor PSV, als je een beetje aan wil blijven haken, is de voorronde van de Champions League halen van heel groot belang. Dat brengt miljoenen in het laatje.''



We spraken gisteren met je collega-scout Barry van Galen voor deze rubriek. Ben je het met hem eens dat Feyenoord kampioen wordt?

,,Nou daar kwam zeker weinig zinnigs uit, haha. Maar ja, dat ben ik wel met hem eens. Zeker na gisteravond. Na die domper tegen Ajax zo’n overwinning neerzetten is heel belangrijk voor het zelfvertrouwen. Ik denk niet dat Feyenoord heel veel meer weg gaat geven, en bij Ajax zag je dat ze het lastiger hadden. Daarbij kan Feyenoord zich volledig op de competitie richten. Ajax zit nog met een dubbele ontmoeting met Schalke. Ik denk dat dat ook wel zijn weerslag gaat hebben op de fitheid van de spelers. Feyenoord krijgt toch iets meer rust, dus ik denk dat Feyenoord gewoon kampioen wordt. Het is voor Ajax natuurlijk prachtig dat ze zover gekomen zijn in Europa. En je weet het maar nooit, met een paar winstpartijen sta je zo in de finale.