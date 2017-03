Ødegaard pareert geruchten: ‘Ik speel om de juiste redenen’

Ødegaard was belangrijk met een magnifieke assist op doelpuntenmaker Luciano Slagveer. ,,En vergeet de fraaie beweging van Sam Larsson daarvoor niet”, zegt de bescheiden Noor. ,,Het was een mooie goal. Ik denk zelf ook dat het mijn beste wedstrijd tot nu toe was voor de club.”



Afgelopen week kwam Ødegaard volop in het nieuws door berichten in Spaanse media dat Heerenveen, Ødegaards club Real Madrid, 40.000 euro per wedstrijd moet betalen als hij niet in actie komt. Iets dat door de Friese club hardnekkig wordt ontkend. ,,Ik speel in de basis om de juiste redenen”, zei Ødegaard er vanavond na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles over.