Natuurlijk was Ziyech blij met de zege, maar de Marokkaanse middenvelder maakte ook wat kanttekingen.



,,We wisten dat dit onze laatste kans was en die hebben we met twee handen aangegrepen'', zei Ziyech voor de camera van FOX Sports. ,,We voelden al snel dat we de baas waren op het veld. Alleen vergeten we de wedstrijd op slot te gooien. Het is ongelooflijk dat we de 3-0 niet maken. Maar we hebben nog steeds niets. We mogen hier vandaag nog van genieten, maar morgen moet de focus weer op AZ.''