Ook Ajax verliest punten na bizar moment keeper Onana

Ajax-keeper André Onana werd bij het bewuste moment tien minuten na rust op zijn hak getrapt waarna Linssen makkelijk kon scoren. Even daarvoor had de Afrikaanse keeper van Ajax Linssen uitgekapt waarna hij te lang treuzelde. Onana had zichzelf nooit in die benarde positie moeten brengen, maar Nijhuis had het doelpunt nooit mogen goedkeuren.