Ook Italië zet kwetsbaar Oranje opzij

Oranje kende nog wel een prima start, zeker toen Alessio Romagnoli de bal achter zijn eigen keeper Gianluigi Donnarumma zag caramboleren: 1-0. Interim-bondscoach Fred Grim zat echter nog niet op zijn stoel of het was alweer gelijk. Eder mocht aanleggen en de bal verdween in de verre hoek naast keeper Jeroen Zoet.



Het was symptomatisch voor het huidige Oranje. De ploeg geeft het bijna schouderophalend weg. Daar was ook de tweede treffer van La Squadra Azzurra een prachtig voorbeeld van. De kopbal van Marco Parolo werd onvoldoende verwerkt door Jeroen Zoet en Leonardo Bonucci was er als de kippen bij om de bal in het dak van het doel te jagen: 2-1.



Op de tribunes bleef het gefluit echter uit, op de spaarzame keren dat Oranje de bal ver naar achteren speelde na. Sterker nog, vooral de actieve Memphis Depay kreeg volop bijval vanaf de zijkant. De aanvaller van Olympique Lyon zocht het heel vaak in technische hoogstandjes, maar koppelde dat wel vaak aan rendement.



De gelijkmaker leverde dat nog niet op, maar het gaf het zo worstelende Oranje wel weer wat kleur op de wangen na het debacle in Sofia tegen Bulgarije. Fred Grim hield Kevin Strootman halverwege in de kleedkamer en koos voor Tonny Vilhena als controlerende middenvelder. Diep in de tweede helft kreeg ook Jens Toornstra speeltijd als vervanger van Georginio Wijnaldum.



Italië kreeg echter de beste kans op 1-3. Andrea Spinazolla verscheen alleen voor Jeroen Zoet, maar de doelman redde bekwaam. De Arena ontplofte nog eenmaal van gejuich, toen Wesley Sneijder binnen de lijnen kwam. De kleine middenvelder kwam nog het dichtst bij de 2-2, maar zijn twee schoten werden allebei gekeerd door Donnarumma.