Ook Phillip Cocu gegrepen door Barça

,,Je gelooft bijna niet dat het nog kan, maar ik had niet de indruk dat er ook maar een speler van FC Barcelona was die het opgaf bij de 3-1. Dit zijn wedstrijden die voetbal zo ontzettend mooi maken."



Aanvallend voetbal zegevierde en dat kon Cocu wel bekoren. ,,Een enorme winnaarsmentaliteit en drive heb ik gezien. En dat gekoppeld aan klasse in een wedstrijd waar werkelijk alles in zat."



Het deed hem denken aan de Champions League-finale van 1999 tussen Bayern München en Manchester United (2-1). ,,Dat was ook zoiets waarbij alles op het werkelijk allerlaatste moment goed viel."