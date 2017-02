Ook PSV kan niet anders dan blij zijn met doellijntechnologie

Feyenoord-PSV (2-1) van zondagmiddag gaat niet als een reguliere nederlaag van PSV de boeken in. Zondag 26 februari 2017 blijft voor altijd de dag waarop doellijntechnologie voor het eerst een cruciale rol speelde bij een absolute topwedstrijd in de eredivisie.

Door Rik Elfrink

De afloop? Even schlemielig als zuur voor PSV, hoewel de ploeg bijzonder matig acteerde en ook geen recht had op een remise of overwinning. Toch zou PSV ook blij moeten zijn met de vooruitgang. Niet vanwege het resultaat, wel vanwege de eerlijkheid van het proces. Een goal is een goal als de bal achter de lijn is.

Of de treffer nu valt na een fraaie actie van Jens Toornstra, een schitterend schot van Gastón Pereiro of een stupide actie van Jeroen Zoet. Doellijntechnologie is even eerlijk als meedogenloos. Het is zoals het is voor PSV en had zondag ook andersom goed kunnen uitpakken.

Alle clubs hebben ingestemd met de huidige proef in de Kuip. Vanwege het kostenplaatje is het op dit moment nog niet mogelijk om de technologie in alle andere stadions in te voeren. Het zou mooi zijn als dat zo snel mogelijk kan, maar kan geen reden zijn om de huidige proef te stoppen. Er is geen sprake van competitievervalsing omdat in het ene stadion wel en in het andere stadion geen 'HawkEye' hangt. Doellijntechnologie helpt juist mee om competitievervalsing te voorkomen, al kan dat nu nog niet overal.

De nederlaag van PSV kwam niet alleen tot stand vanwege de technologie. De ploeg startte apathisch in de Kuip en dacht na een bijzonder matige eerste helft nog goed weg te kunnen komen. Dat had ook gekund en was gezien de kansenverhoudingen niet terecht geweest. De werkelijkheid is dat Feyenoord PSV onder meer heeft afgetroefd op niet meetbare, maar wel zichtbare elementen als enthousiasme en wilskracht en dat eigenlijk het hele seizoen al doet.

PSV kan niet blij zijn met het resultaat en zal de doellijntechnologie even vervloekt hebben, maar de vooruitgang dient een hoger doel. Daar zal ook PSV uiteindelijk blij mee zijn.

