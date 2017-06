Openingswedstrijden: Vitesse - NAC, Jong PSV - De Graafschap en NEC - Almere City FC

In de eerste divisie begint De Graafschap de competitie op maandag 21 augustus met een uitduel tegen Jong PSV. Op vrijdag 25 augustus is de eerste thuiswedstrijd tegen Cambuur. De Gelderse derby tegen NEC is op vrijdag 17 november op De Vijverberg en op vrijdag 23 maart in Nijmegen. De laatste competitiewedstrijd van het seizoen is op zaterdag 28 april in Alkmaar tegen Jong AZ. In verband met Koningsdag is de laatste ronde niet op vrijdag.