Opluchting bij Willem II: 'Doelpunt AZ was een overtreding'

Volgens Willem II-doelman Kostas Lamprou had het echter nooit zover mogen komen. ,,Het doelpunt van AZ was gewoon een overtreding'', zei de Griek bij FOX Sports. Lamprou werd namelijk in de lucht gehinderd door Wout Weghorst, waarna de bal er via Derrick Luckassen en Guus Joppen in ging. ,,Ik was boos, want Wout blokt me gewoon. Volgens de regels is dat een vrije trap. Maar ik zei tegen mezelf dat ik rustig moest blijven. Gelukkig scoren we zelf in de laatste minuut.''