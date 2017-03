Oppermachtig Vitesse geeft Sparta pak slaag

Vitesse heeft Sparta voor de derde keer in dit seizoen verslagen. De Arnhemmers veegden de Rotterdammers, die vorige week nog voor een stunt zorgden door koploper Feyenoord te vloeren, in Arnhem met 5-0 van de mat.

Vitesse versloeg Sparta vorige week ook in de halve finale van de beker (1-2). In de competitie werd het in december op het Kasteel 0-1 voor de Arnhemmers.

Op Het Kasteel was Lewis Baker de grote man bij Vitesse met twee doelpunten. Vanavond eiste Arnold Kruiswijk de hoofdrol voor zich op. De 32-jarige verdediger maakte in zijn 321ste competitiewedstrijd dan eindelijk zijn eerste treffer in het betaalde voetbal. Na 25.318 doelpuntloze minuten kopte de man die de snelste eigen goal ooit op zijn naam heeft staan, de bal langs keeper Roy Kortsmit. 'Arnold in Oranje' en 'We love you Arnold, we do', schalde daarna lange tijd door de uitgelaten Gelredome.

Historisch

Het toch wel historische doelpunt van Kruiswijk was het absolute hoogtepunt van de eerste helft die voor de thuisclub toch al vol hoogtepunten zat. De Arnhemse fans konden liefst vier treffers vieren.

De eerste kwam in de 23ste minuut op naam van Ricky van Wolfswinkel, die dankbaar profiteerde van een blunder van Denzel Dumfries. De verdediger kopte de bal terug op Kortsmit, maar zag daarbij de topschutter van Vitesse over het hoofd. Van Wolfswinkel schoot zijn dertiende treffer van het seizoen binnen.

Tien minuten later liet Dumfries zich verrassen door Navarone Foor, die combineerde met Nathan en de 2-0 binnen schoot. In de veertigste minuut kopte Kruiswijk, die zomaar ineens opdook in de spits, een voorzet van Milot Rashica in het doel. Nog voor rust rondde Marvelous Nakamba een vloeiende aanval af voor de 4-0.

Sparta beleefde vijf dagen na de stunt tegen koploper Feyenoord (1-0-winst) een complete offday. Trainer Alex Pastoor wisselde in de rust Dumfries en spits Mathias Pogba, maar zag de schade in de tweede helft alleen maar groter worden. Guram Kashia tikte de 5-0 binnen voor de bekerfinalist. In de slotfase kreeg Kruiswijk een publiekswissel.