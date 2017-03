'Oranje hoeft zich geen zorgen te maken'

Door Mikos Gouka

Dus de Nederlandse televisiekijkers kunnen zaterdagavond rustig achterover leunen als Oranje aftrapt tegen de Bulgaren?

,,Ja, ga daar maar vanuit. Oranje heeft gewoon veel meer kwaliteit. Bulgarije wil verdedigen, zal dat ook doen, maar die ploeg geeft toch voortdurend tegentreffers weg. En Oranje met jongens als Robben, Dost, Promes en Sneijder, die gaan daarvan profiteren."

Het kan niet mis gaan?

,,Alleen als Oranje een pure offday heeft. Maar dat kan bijna niet, want na het gemiste EK willen de spelers natuurlijk voorkomen dat ze weer een zomer voor de televisie zitten. Bulgarije zal willen counteren en ze hebben ook echt snelle spelers. Maar ik neem toch aan dat Oranje zich daar tegen zal wapenen."

Je speelt bij Levski Sofia. Heb je ploeggenoten die tegen Oranje op het veld staan?

,,Twee spelers van Levski zijn opgeroepen voor deze interland, maar ik vraag me af of ze in de basiself mogen starten. Echt grote namen heeft de Bulgaarse ploeg niet op het veld staan. Ludogorets, de koploper, levert veel spelers. Die ploeg speelde dit seizoen nog in de Champions League. Ze verloren met 6-0 van Arsenal, maar tegen Paris Saint-Germain werd het gewoon en knappe 2-2."

Levski Sofia wil jouw contract verlengen, maar jij hebt nog niet bijgetekend. Waarom niet?

,,Ik heb geen haast, al ben ik inmiddels wel twee duels op rij gepasseerd omdat ik nog niet wil verlengen. In 2015, toen mijn contract afliep bij Sparta, ben ik dit avontuur aangegaan. Nu bekijk ik of ik een volgende stap moet zetten."

Jouw vader, voormalig profvoetballer Dennis de Nooijer, is erg enthousiast over Levski en de stad Sofia.

,,En terecht. Levski is een club met een rijk verleden. Veel stadions zijn leeg, maar Levski heeft veel supporters die ook meereizen naar uitwedstrijden. En de stad Sofia is prachtig en spotgoedkoop. Als je hier in een restaurant afrekent, geloof je bijna niet wat je moet betalen. Echt heel goedkoop. Bulgaren verdienen ongeveer 300 euro per maand."

Van corruptie in het voetbal merk je niks, zei je eerder deze week nog in AD Sportwereld.

,,Nee, behalve dat je af en toe verhalen hoort over aanmoedigingspremies. Maar dat is niet verboden, begreep ik. De politie houdt op straat wel heel erg vaak mensen met een dure auto aan. Maar ook dat gebeurt in Nederland regelmatig toch?"