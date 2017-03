Oranje in crisis en tegen Italië begon de ellende

Door Mikos Gouka

Oranje is in crisis en dan lijkt Italië zeker niet de meest geschikte tegenstander. La Squadra Azzurra komt voor de negende keer op bezoek in Nederland en slechts één keer verloren de Italianen. In 1974 maakten Johan Cruijff (2) en Rob Rensenbrink de goals en won Nederland met 3-1 het EK-kwalificatieduel voor 61.000 toeschouwers in De Kuip.

‘Het slechtste Italië ooit’ noemde de Belgische pers de Italiaanse ploeg in aanloop naar het EK in Frankrijk. Het bleek een misrekening, want bondscoach Antonio Conte maakte er een geoliede machine van met voormalig Feyenoord en AZ spits Graziano Pellè als stralend middelpunt.

Pellè is er niet meer bij nadat hij een handdruk van Giampiero Ventura, de opvolger van Conte, had geweigerd. De nieuwe bondscoach kiest inmiddels voor nieuwe namen met Gianluigi Donnarumma als meest in het oog springende. De doelman is pas 18 jaar, maar vanavond maakt hij zijn basisdebuut voor de Italianen.

Toppers in spé

Ook de toppers in spé Daniele Rugani (Juventus) en Roberto Gagliardini (Internazionale) staan op de nominatie minuten maken te voor de Azzurri. Bij Oranje lijkt Wesley Hoedt zijn eerste basisplaats te krijgen. Hij zal zich vastbijten in Ciro Immobile, de spits van zijn werkgever Lazio Roma.

,,Spelen tegen Italië zal speciaal zijn’’, zegt Hoedt. ,,Ik ken Immobile heel goed, ik sta op de training dagelijks tegenover hem. Maar ik ken ook Belotti van Torino goed, daar heb ik laatst nog tegen gespeeld.’’

Martelgang

Immobile bewaart prima herinneringen aan Oranje. Tijdens het jeugd EK in Israël won hij met Italië met 1-0 van Jong Oranje in de halve finale van het toernooi. En in september 2014 was de spits misschien wel de inleiding tot de ellende van het Nederlandse voetbal. Hij maakte in Bari bij het debuut van Guus Hiddink al na drie minuten de 1-0 voor Italië. Bruno Martins Indi kreeg kort daarna een rode kaart en Daniele De Rossi benutte vervolgens de strafschop: 2-0. Daar bleef het bij in Bari. De rest van de vaderlandse martelgang op voetbalgebied is inmiddels genoegzaam bekend.