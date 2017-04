Oranje Leeuwinnen moeten het ook zonder Van den Berg stellen

Laatste duels tussen NEC en Groningen telkens onbeslist

4 april NIJMEGEN - De laatste 3 eredivisiewedstrijden tussen FC Groningen en NEC eindigden in een gelijkspel: twee keer 1-1 in Nijmegen en tussendoor een 0-0 in Groningen. De laatste keer dat dit duel een winnaar kreeg was in de Euroborg op 22 december 2013, toen FC Groningen met 5-2 won.