Oranje neemt afscheid van Seedorf

Seedorf speelde in 2008 zijn laatste interland. ,,Maar ik vind toch heel goed dat er nu afscheid van hem wordt genomen'', vertelde bondscoach Danny Blind vrijdag. ,,Ik was er in 1994 bij toen Clarence voor Oranje debuteerde tegen Luxemburg. Hij was een fantastische voetballer die vier keer de Champions League heeft gewonnen. Alleen dat al is erg bijzonder.''



Van een afscheid bij Oranje was het nog niet gekomen. Seedorf sloot zijn loopbaan af bij Botafogo in Brazilië. Daarna woonde hij in Italië als trainer van AC Milan. Vervolgens werkte Seedorf als coach bij het Chinese Shenzhen Xiangxue.