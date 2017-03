Oranje neemt eindelijk afscheid van Seedorf

Seedorf had lovende woorden over voor zijn familie, trainers en de fans. ,,Ik wil de KNVB bedanken en ook mijn ouders voor alle steun die ze me hebben gegeven'', zei Seedorf. ,,Ook de trainers die in me geloofden of dat niet deden. Zij hebben mij ook als mens gemaakt. Nederland heeft het trouwste legioen van de wereld. Ik hoop dat jullie supporters in Oranje blijven geloven. Het WK in Rusland gaan we nog redden."



Seedorf debuteerde op 14 december 1994 voor het Nederlands elftal tegen Luxemburg. In de laatste minuut van dat duel (5-0) luisterde hij zijn debuut op met een treffer. Seedorf kwam in totaal elf keer tot scoren voor Oranje.



Zijn interlandloopbaan ging over hoge pieken en door diepe dalen. In 1998 reikte Oranje met Seedorf tot de laatste vier van het WK in Frankrijk. Twee jaar later, op het EK in eigen land, ging het na een dramatisch duel met Italië weer mis in de halve finale.