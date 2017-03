Oranje onder-19 na gelijkspel tegen Grieken naar EK

,,Dit is een hele mooie prestatie van ons team en het is natuurlijk fantastisch om naar het EK 2017 te gaan,’’ aldus KNVB-coach Maarten Stekelenburg. ,,Het hele toernooi hebben we erg weinig kansen weggegeven en zijn we zelfs drie keer in staat gebleken om ‘de nul’ te houden. Vandaag was het wat stroef, maar met het hele toernooi in ogenschouw genomen zijn we volgens mij de terechte winnaar van Groep 1.’’