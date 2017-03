Oranje speelt tegen Bulgaren in klassieke oostblokbak

Charme heeft het nationale stadion van Bulgarije, dat plek biedt aan 43.000 mensen, wel degelijk. De oude, statige voorgevel is prachtig en het hoofdgebouw herbergt een sportmuseum. In de marmeren entreehal zijn vitrines ingericht ter ere van de grootste Bulgaarse sporters, onder wie Hristo Stoichkov en de hoogspringster Stefka Kostadinova.

Het Nederlands elftal speelde drie keer in het Vassil Levski-stadion, vernoemd naar een Bulgaarse nationale held. Het verloor in 1959 en 1968. Het laatste duel, in oktober 2006, eindigde in 1-1, in de stromende regen. Robin van Persie scoorde pas na rust voor Oranje.