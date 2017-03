Oranje steunt Prinses Máxima Centrum met aanleg Sporttuin

Hier kunnen de kinderen verder werken aan hun genezing en met elkaar spelen en sporten. Het Prinses Máxima Centrum, dat volgend voorjaar de deuren van het nieuwe gebouw opent, is dan het grootste zorg- en researchcentrum voor kinderen met kanker in Europa.

Diana Monissen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum: ,,We zijn trots en blij dat het Nederlands elftal kinderen met kanker op deze manier ondersteunt. Het is geweldig dat de voetballers aandacht hebben voor ons centrum, dat net als hun team een Oranje tintje heeft. En zoals zij topsport bedrijven, willen wij topzorg verlenen. De Sporttuin is een van de unieke facetten van ons centrum. We kunnen niet wachten die volgend jaar samen in gebruik te nemen.”