Oranje tegen Italië in teken van Giro 555

Tijdens de warming-up van de vriendschappelijke interland verschijnt er een filmpje over de nijpende situatie in de Afrikaanse landen op het grote scherm in de ArenA. Op de reclameborden van het stadion komt een oproep om geld te geven aan de aanwezige collectanten.



Veel nationale sportbonden nemen vanaf zaterdag deel aan de vijfdaagse actie ´Help Slachtoffers Hongersnood.´ Zo roepen de KNVB en KNHB hun clubs op om op alle voetbal- en hockeyvelden aandacht te vragen voor Giro555, waarop mensen geld kunnen storten. Ook sportkoepel NOC*NSF en de atletiek- en volleybalbond doen een beroep op hun achterban.



,,Het is fantastisch om te zien dat sportend Nederland massaal in beweging komt om de actie tot een succes te maken. Dit is Nederland op zijn mooist", reageert Farah Karimi, de voorzitter van de actie voor Giro555.