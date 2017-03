Oranje traint zonder Danny Blind

Assistent-trainers Fred Grim en Frans Hoek leiden vanaf 16.00 uur achter gesloten deuren op jeugdcomplex de Toekomst van Ajax een training met de reserves van het verloren duel van zaterdag met Bulgarije (2-0). De basisspelers van het dramatisch verlopen duel in Sofia houden hun conditie op peil in een sportschool.

Blind is achtergebleven in het Hilton-hotel in Amsterdam-Zuid. Hij praat daar straks met Jean-Paul Decossaux die als commercieel directeur op dit moment de hoogste in rang is bij de voetbalbond.

,,Het lijkt me duidelijk dat we goed moeten praten'', kondigde Decossaux zondag op de luchthaven in Sofia al aan. ,,Misschien dat er snel duidelijkheid is, misschien ook niet. Dan moeten we even de tijd nemen. Aan overhaaste beslissingen heb je niets.''

Blind wekte zaterdagavond na de ontluisterende nederlaag tegen Bulgarije (2-0) de indruk dat hij het niet meer ziet zitten bij Oranje. ,,Ik ben hier verantwoordelijk voor'', zei hij. ,,De nederlaag op zich, maar ook de manier waarop die tot stand kwam. Dat trek ik me aan. Dan is het logisch dat je jezelf een spiegel voor gaat houden.''

Vlak voor vertrek naar Amsterdam vertelde Blind zondag in Bulgarije ook dat hij zelf niet wil vertrekken voor de oefeninterland met Italië. ,,Ik draag ook verantwoordelijkheid naar mijn spelers en ben ook best nog strijdbaar'', zei hij. ,,Ik zit tegen Italië op de bank, tenzij de KNVB anders besluit. Na die wedstrijd wil ik me wel beraden en alles rustig op een rijtje zetten.''