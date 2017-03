Oranje traint zonder grieperige Janssen

Het Nederlands elftal heeft vandaag zonder Vincent Janssen een besloten training afgewerkt in de Amsterdam Arena. De spits van Tottenham Hotspur is grieperig en bleef achter in het spelershotel.

Bondscoach Danny Blind kon verder wel over al zijn spelers beschikken in het stadion van Ajax. Kevin Strootman sloot ook weer aan bij Oranje. De middenvelder van AS Roma zat woensdag ziek in hotel Huis ter Duin terwijl de selectie trainde op het veld van Quick Boys in Katwijk.

De selectie van het Nederlands elftal vliegt morgen naar Sofia, waar Blind en zijn manschappen 's avonds trainen in het nationale stadion van Bulgarije. Daar wordt zaterdag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Bulgaren gespeeld. Dat duel begint om 20.45 uur Nederlandse tijd.

De grote vraag is vooral wie in Sofia bij Oranje in de spits staat: Janssen of Bas Dost? Blind heeft veel vertrouwen in Janssen, die in tien interlands vier doelpunten maakte en afgelopen jaar de vaste nummer negen van het Nederlands elftal was. Hij krijgt de laatste maanden bij Spurs echter amper speeltijd, terwijl Dost bij Sporting Portugal aan de lopende band scoort.