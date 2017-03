'Oranje' Zoet maakte geen bewust statement

Zoet was voor het eerst dit jaar in het oranje gestoken en lijkt komende week de meest logische optie bij Oranje om het doel te verdedigen tegen Bulgarije. Een bewuste actie was het volgens hem niet en hij wilde over zijn kansen bij Oranje zelf niet speculeren.

,,Het ging vanavond nog om PSV. Wij hebben belangrijke punten gepakt en kunnen nu morgen de wedstrijden van onze concurrenten bekijken. Maandag meld ik me bij Oranje en dat ik de enige PSV'er ben is zoals het is. Alleen zal ik me niet voelen, want ik ken er genoeg spelers.''