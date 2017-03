Oud-FC Utrecht-voorzitter Aalbers overleden

FC Utrecht houdt zaterdag voor het duel met Willem II een minuut stilte ter nagedachtenis aan de roemruchte voorzitter. Aalbers nam in 1984 de voorzittershamer over van Willem Middelkamp. De Utrechter wist de club in roerige tijden uit het financiële slop te trekken en de banden met de supporters te herstellen. Hij was meerdere malen redder van de club.



In 1993 werd Aalbers opgevolgd door Ted Elsendoorn, om tien jaar later weer terug te keren. Als lid van het bestuur coördineerde hij destijds de sanering van de in financiële moeilijkheden verkerende club. Tot aan zijn laatste dag toonde hij zijn betrokkenheid en passie voor FC Utrecht. Het FC Utrecht-erelid was sinds zijn afzwaaien bij vrijwel alle thuiswedstrijd nog op de tribunes en in de bestuurskamer te vinden.



Algemeen directeur Wilco van Schaik kwalificeert Aalbers als een ‘onverschrokken, betrokken man. Eentje met het hart op zijn tong. ,,De club is veel dank verschuldigd aan zijn kordate optreden aan het einde van de vorige eeuw, maar ook voor de vele malen dat hij zich daarna, gevraagd en ongevraagd, om de FC heeft bekommerd. Hij heeft de club door donkere perioden geloodst.”



,,Theo stond er altijd, in voor- en tegenspoed. Hij nam altijd zijn verantwoordelijkheid en schroomde daarbij niet ook af en toe impopulaire maatregelen te nemen als dat moest, altijd in het belang van de club. Hij kwam nog geregeld op kantoor om een praatje te maken of gewoon belangstelling te tonen. Zo was hij, altijd betrokken. Met zijn heengaan neemt de stad afscheid van een markante Utrechter, een icoon van de club, zijn persoonlijkheid zal echter tot in lengte der dagen met de club verbonden zijn. Hij zal enorm worden gemist.”