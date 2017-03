Oud-Feyenoorder Jeliazkov: Bulgarije klopt Oranje met 2-1

,,Ik ben veel minder negatief dan veel andere mensen over het Bulgaarse voetbal. Zeker over de generatie die er nu gaat aankomen. Het nationale elftal onder 19 jaar klopte gisteravond nog gewoon Frankrijk met 1-2. Maar ook vanavond in Sofia zijn we zeker niet kansloos, schrijf maar een verrassende 2-1 voor Bulgarije op."



Natuurlijk is de voormalig international voor zijn vaderland vanavond. Jeliazkov bewaart de liefde voor Nederland vooral in clubverband. ,,Feyenoord gaat de landstitel pakken, honderd procent", zegt hij. ,,De club verdient het, het heeft nu lang genoeg geduurd. Ik denk nog vaak terug aan 1984 toen we de dubbel pakten."



,,Let op het publiek van de Bulgaren vanavond, ze kunnen heel fanatiek zijn, zelfs als het stadion niet vol zit. Vergelijk het maar met de aanhang van Feyenoord, al zit het in Rotterdam de laatste jaren wel altijd stampvol. Ik volg de club nog altijd intensief. Doe Peter Houtman, Mario Been, Bennie Wijnstekers, Joop Hiele, Peter Brunings, Stanley Brard, Ruud Gullit, Hans Kraaij sr, Thijs Libregts, Willem van Hanegem en al die anderen de hartelijke groeten van Jeli. Ik zal aan ze denken als Feyenoord inderdaad de titel pakt."



Zoals zijn voormalig collega's volgens de Bulgaar vast aan hem zullen denken als Bulgarije vanavond in Sofia Oranje verrast. ,,Let als voetballiefhebber op Popov, de beste speler van de ploeg. Ik heb hem ooit aanbevolen bij Feyenoord, maar de club had toen het geld niet om hem te halen. Hij kan Oranje echt problemen gaan bezorgen."