Oud-voetballer Youri Petrov is alles kwijt

Zaterdagavond, Merelstraat, Tilburg. Het rijtjeshuis kan wel een likje verf gebruiken. En een poetsbeurt. Binnen zitten twee mannen aan het goedkope bier, halve liters, blikjes. Youri is dronken. De ander stelt zich voor als Brian, vriend en de eigenaar van het huis. Youri draagt sportkleding, is ongeschoren. Muts met Russische naam op de kop. Hij rookt ook. In zijn bovengebit mist hij twee tanden. Het is geen gedroomde kennismaking met een jongen die een voetbalheld had kunnen zijn.

FC Twente

Youri Petrov is zestien als hij zijn eerste profcontract tekent, bij Dnjepropetrovsk, de grote stad dichtbij Kryvy Rih, waar hij geboren is. Petrov is een talent: klein, handig, snel, met inzicht en lef. Hij wordt uit de Oekraïne gevist door een Russische topclub, Spartak Moskou. En uitgenodigd door Europese topclubs. Louis van Gaal laat hem bij Ajax komen, maar kiest uiteindelijk voor Finidi George - en tipt Bert Jacobs van RKC. De vleugelspits komt zo in Waalwijk terecht. Daar maakt hij furore, waarna FC Twente hem voor een recordbedrag koopt en een contract aanbiedt voor drie jaar. Die maakt hij niet vol. Petrov wordt in zijn derde jaar op staande voet ontslagen: drankmisbruik. Het is dan 1997.

Twintig jaar later heeft Youri Petrov een puinhoop gemaakt van zijn leven.

Volledig scherm Bruggink bespringt Petrov na een goal voor FC Twente. © anp

Scheiding

Volledig scherm Petrov maakte grote indruk bij RKC. © anp Tanya Kazakova, 45, blond, sprekende, blauwe ogen, heeft het gehad met hem en zijn drank; ze eist een scheiding. Zij en de twee kinderen, Maksim en zijn jongere zus van nu dertien, gaan in Sprang-Capelle wonen, het huis in Waalwijk wordt verkocht, de opbrengst gedeeld. Er wordt 80.000 euro winst gemaakt op het huis, ieder krijgt 40.000 euro, een bedrag dat Petrov er in een maand doorheen weet te jagen. Dat is in 2011.



Maatschappelijke opvang

Eind 2012 is Youri Petrov zodanig aan lager wal geraakt, dat hij bij Traverse terechtkomt, maatschappelijke opvang in Tilburg. Hij treft er Monique, een van de begeleidsters, een aantrekkelijke vrouw uit Middelbeers, een jaar of tien ouder dan hij. Zij heeft het zelf net moeilijk, omdat haar huwelijk na 26 jaar op de klippen is gelopen. Het klikt met Youri, tot haar eigen stomme verbazing. Ze valt eigenlijk niet op buitenlanders, heeft een uitgesproken hekel aan drinkers en geen enkele affiniteit met voetbal.



Monique regelt een kamer voor Youri in Hilvarenbeek en een baantje in Diessen, bij de Diamantgroep, de plantsoenendienst. Dat gaat acht maanden goed. Dan wordt Youri ontslagen nadat hij zijn chef heeft bedreigd. Monique neemt hem in huis. Dat blijkt geen goed idee, want Youri drinkt stug door met als extra handicap dat hij agressief wordt als hij dronken is. Hij mishandelt haar meerdere keren, de laatste keer besluit Monique aangifte te doen. Petrov wordt veroordeeld tot een taakstraf.



Het tweetal besluit een nieuw begin te maken en in een caravan op de camping in Baarschot te gaan wonen; dat is wel zo rustig. Maar Monique ziet zich in mei 2016 gedwongen Youri buiten te zetten: te veel overlast, geen enkele toekomst. Grootste probleem: Youri's drankzucht. ,,Dat drinken heeft alles kapot gemaakt.''

Ongewenst gedrag

Monique zorgt er wel voor dat Youri een uitkering krijgt en elders opgevangen wordt, bij de Stichting iXzelf in Tilburg, met 24 uur per dag toezicht. Youri woont er tot half augustus, wordt dan ook daar weggestuurd, nadat hij agressieve bedoelingen met een mes kracht probeert bij te zetten. Ook hier komen de begeleiders tot de slotsom dat de drank hem nog altijd de baas is. Daar komt bij dat Petrov ongewenst gedrag vertoont tegenover vrouwelijke medewerkers. 'Stop zorg' is het laatste kaartje over Petrov in de administratieve bak van de stichting. Coördinator Ed Cuijpers: ,,Doodzonde, want Youri is een hartstikke goeie kerel.''

Rot gelachen

Volledig scherm Petrov in 1997 als speler van FC Twente. © anp Ze hebben zich trouwens ook rot gelachen met hem, want Youri kan prachtig pochen over zijn tijd in het voetbal. ,,Iek gespeeld tegen Joeventoes. Robert Baggio, Vialli, Ravanelli. Alstoeblief. Alstoeblief.'' Youri is leuk als hij vertelt en als je hem verstaat. Tanya kan hem zeker verstaan, want zij praat Russisch met hem, vroeger tenminste. Ze vindt het sneu voor Youri, maar hij moet beseffen dat hij hulp nodig heeft, zegt ze. Zoon Maksim, een knappe reus van nu 21, luistert mee in het aardige appartement in hartje Waalwijk waar het vaderloos gezinnetje woont. Maksim studeert aan de universiteit, bedrijfseconomie. Zijn zus zit op de middelbare school. Maksim had de laatste jaren nog het meeste contact met Youri, maar dat is ook al lang niet meer zo. De jonge student beschouwt hem niet meer echt als zijn vader.



Drie maanden geleden opende Tanya met een partner een schoonheidssalon op het industrieterrein van Waalwijk, Beautyzone Relax & Care. Zoals ze er eentje aan huis had toen Youri nog voetbalde en er nog geld genoeg was.

Alimentatie

Waar is al het geld trouwens gebleven? Monique weet zeker dat Youri miljonair was, ooit. En ook dat het geld er met bakken uitging: aan dure parfums, vrouwen, ook uit de rode districten, aan taxi's, peperdure tripjes. Youri zelf zegt veel mensen 'geholpen' te hebben. Die salon van Tanya bijvoorbeeld is door hem betaald. Zegt hij. Tanya schampert al blij te zijn dat ze geen alimentatie hoeft te betálen!

De volgende afspraak met Youri is enkele dagen later, maar vroeger op de dag, drie uur in de middag. Youri doet open. ,,Wij praten, wij naar café.'' Op het terras drinkt Youri in snel tempo. Hij is moeilijk te volgen.

,,Als mensen liegen, ik niet begrijpen.''

,,Vanaf toen ik klein geweest.''

,,Ik hou van mensen, waarom jij vraag?''

,,Ik toekomst Nederlandse mensen niet begrijp.''

,,Iek ben Youri Petrov, profvoetballer. Iek beste talent 180 miljoen.''

Volledig scherm Petrov in duel met Patrick Pothuizen van NEC. © anp

Schandalig

Praten met Youri Petrov is een enerverende zaak. Hij lacht, hij praat, hij wordt boos. Zijn Nederlands is na meer dan twintig jaar nog altijd beroerd. Zijn lichaamstaal geeft regelmatig signalen van verontwaardiging. Hij fluistert, giechelt, gooit er Russische scheldzinnen tussendoor en misdraagt zich zo schandalig ten opzichte van een serveerster, dat ik excuses maak. Hij misdroeg zich dus al vaker tegenover vrouwen. Ook met Tanya belandde hij op het politiebureau.

Bluft

Petrov bluft ineens dat hij twee appartementen heeft in de Oekraïne. Ik vraag hoe hij dan aan een bijstandsuitkering komt. Die appartementen staan op naam van zijn moeder. ,,Okay?'' En die bijstandsuitkering is hij al negen maanden kwijt. Youri heeft nu een bewindvoerder, Harm van Dal uit Diessen. Die moet ervoor proberen te zorgen dat Youri nog wat rekeningen betaalt, ooit.

Waar is het misgegaan?

Petrov bekent dat hij aan drugs begon nadat zijn vrouw en kinderen waren opgestapt. Tanya denkt dat de scheiding Youri de das omdeed, maar ook de frustratie dat hij niks meer te betekenen had toen zijn voetballoopbaan eenmaal voorbij was.

Dominant

Nog een afspraak met Youri, nu om twaalf uur 's middags. Maar er is niemand thuis. Dan stopt er een busje. Chris uit Rijen, de stiefvader van Brian, komt het huisje opknappen. Hij heeft Youri er net dit weekend uitgezet. ,,Hij betaalde geen huur, dronk, gebruikte drugs en Brian was bang van hem.'' Brian Savelkouls is een jaar of 30, heeft sinds vier maanden een eigen bedrijfje in de cyber-security, SoftEdge. Hij maakte in augustus bij mooi weer een wandelingetje door het park en kwam er Petrov tegen die een pilsje dronk - geen shag had voor een sigaretje. En geen dak boven zijn hoofd. Brian wel, maar hij kreeg vrij snel spijt van het idee Youri bij hem in te laten trekken. ,,Hij liep over me heen, kon heel dominant uit de hoek komen. Op zeker moment heeft-ie me gewoon buitengesloten en het halve huis kort en klein geslagen.''

Even later komt Youri aan kuieren. Als hij instapt, ruik ik meteen dat hij die ochtend al heeft gedronken. We gaan op een terras zitten. Broodjes en weer een pilsje voor Youri. Hij rookt niet, vermoedelijk bij gebrek aan tabak. Later raapt hij een peuk op van de grond en rookt hem op.

Het gesprek is een bittere teleurstelling. Iedereen liegt, iedereen is gek, niemand deugt, alleen Youri.

Volledig scherm Petrov scoort in 2001 voor ADO Den Haag. © EJD Twee uur later stapt hij uit voor het huis waar hij niet meer woont. Hij loopt weg, wil niet laten weten waar hij blijft. Ik wil het eigenlijk wel weten. Want het is niet moeilijk je grote zorgen te maken over Youri Petrov.