Overbodige Chevreuil weg bij Sparta

Nu is in, zoals dat heet, gezamenlijk overleg besloten dat de Fransman per direct weggaat.

Afgelopen winterstop probeerde Sparta de aanvaller al te slijten. Dit mislukte toen omdat er geen belangstelling was voor de speler, die nog een contract had tot het eind van dit seizoen in Rotterdam-West. In dat contract zat een eenzijdige optie voor de Kasteelclub om die verbintenis met een jaar te verlengen. Aangezien Sparta sowieso niet verder wilde met de Chevrieuil, die dit seizoen in slechts twee eredivisieduels op mocht draven, werd besloten dat hij beter nu al kon vertrekken.