Overtoom na twee weken weer terug uit Indonesië

Nadat een proefperiode bij Go Ahead Eagles in de winterstop geen contract opleverde, kwam Overtoom vorige maand in contact met Persib Bandung. De Indonesische topclub nodigde hem uit voor een proefperiode. ,,We wilden in eerste instantie ook gewoon aankijken hoe het beide partijen zou bevallen. Ik was op zich best enthousiast. Ik heb drie wedstrijden van Persib gezien en het voetbal leeft daar enorm. Bij thuiswedstrijden zitten er 50.000 fanatieke fans in het stadion. Het leek erop dat ik zou gaan tekenen, maar toen raakte spits Sergio van Dijk (ex-Helmond Sport en FC Emmen, red.) geblesseerd en veranderde mijn situatie," vertelt Overtoom, oud-speler van Heracles Almelo en AZ Alkmaar. ,,In Indonesië mogen clubs maar twee buitenlandse spelers opstellen en er drie in de selectie hebben. Ze hebben er nu al twee, maar vanwege de blessure van Sergio zijn ze nu op zoek gegaan naar een vervangende spits. Dat heeft waarschijnlijk meer prioriteit dan een nieuwe spelmaker, dus ben ik in de wacht gezet. Ik ben gisteren weer teruggekeerd bij mijn gezinnetje in Nederland."