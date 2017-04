Pastoor over derby met Excelsior: Die wedstrijd leeft

Dat moet anders, zullen ze op Spangen gedacht hebben. Nu legt coach Alex Pastoor, die de ontmoeting destijds als ‘normale wedstrijd’ betitelde, juist extra aandacht op het sentiment. ,,Onze supporters zijn dit seizoen een echte steun voor ons. Qua opkomst bij uitwedstrijden zijn ze, meen ik, het meest vertegenwoordigd na de top drie-clubs. We willen die mensen graag bedanken. Een overwinning op Excelsior zou mooi zijn. Die wedstrijd leeft.”



Ten opzichte van afgelopen dinsdag, toen een fors gewijzigd Sparta met 3-0 verloor bij SC Heerenveen, kiest Pastoor morgenavond vermoedelijk weer voor de in grote lijnen vertrouwde opstelling. Met daarbij de kanttekening dat Rick van Drongelen tegen Excelsior een schorsing uitzit. Meest waarschijnlijke vervanger lijkt Rick Ketting, aangezien David Mendes da Silva niet inzetbaar is vanwege medische klachten.



Hoewel Sparta hard onderuit ging in het Abe Lenstra Stadion, staat Pastoor nog steeds achter zijn keuze om in Friesland het roer flink om te gooien. Want: ,,Het was het sterkste team dat ik op kon stellen.”



Daarbij verwijst Pastoor onder meer naar spelers als Michel Breuer, die geen drie wedstrijden in zes dagen aankan en Ryan Sanusi, voor wie min of meer hetzelfde geldt.



Pastoor is zich er van bewust dat een overwinning tegen Excelsior zeer welkom is in de strijd om handhaving in de eredivisie. ,,Met een zege zetten we een hele grote stap”, beseft hij. Al weet hij dat een puntenaantal van 31 vermoedelijk niet zal volstaan. ,,We hebben nog zeker zes punten nodig”, denkt de coach, wiens elftal na de wedstrijd tegen Excelsior nog opneemt tegen Roda JC (uit), ADO Den Haag (thuis), FC Twente (thuis) en Go Ahead Eagles (uit).