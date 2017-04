Pastoor ziet niets kwaads in actie ‘spion’ Van Steensel

,,Ik heb hem niet gestuurd”, aldus Pastoor. ,,Maar als Leen inderdaad aanwezig was op die openbare training, siert hem dat alleen maar. Dat betekent dat hij zijn werk als analist goed doet.”



Morgenavond wacht voor Sparta eerst nog de wedstrijd tegen SC Heerenveen. Voor dat duel kan Pastoor beschikken over de gebruikelijke namen. Alleen de ‘vaste’ afwezigen Bart Vriends, Roland Bergkamp en Daniel Breedijk zijn er niet bij in Friesland. Hoopgevend voor laatstgenoemde is wel dat hij gisteren een geslaagde rentree beleefde in Jong Sparta, dat met 3-1 won van AFC.



De coach stuurt in Friesland wel enkele andere namen het veld in ten opzichte van afgelopen zaterdag, toen Sparta met 0-2 onderuit ging tegen PSV. Met het oog op Excelsior-thuis zal Pastoor spelers sparen. Welke wil hij, zoals gebruikelijk, niet zeggen. Maar dat Michel Breuer een van hen is, lijkt waarschijnlijk. Want drie duels in zes dagen is voor de 36-jarige aanvoerder wat teveel van het goede. David Mendes da Silva is tegen SC Heerenveen zijn logische vervanger centraal achterin.