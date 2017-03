Paus verlaat FC Twente en wordt trainer in Griekenland

André Paus vertrekt bij FC Twente. Paus wordt per direct trainer van de Griekse eredivisieclub Larissa. De oud-speler van Twente was sinds november scout bij de Enschedese club.

Door Leon ten Voorde

Paus gaat in Griekenland een contract voor anderhalf jaar tekenen met een optie voor nog een seizoen. ,,Het is allemaal heel snel gegaan'', zegt Paus. ,,Ik vlieg er zaterdag naar toe, ik bekijk zondag de wedstrijd tegen PAOK, en volgens de planning teken ik maandag het contract waarna er een persconferentie is.''

Daarmee komt er een eind aan de overeenkomst met Twente. ,,Bij Twente wisten ze dat ik nog altijd ambities had als trainer'', aldus Paus. ,,Daarom doen ze ook niet moeilijk. Ik heb in de voorbije maanden heel prettig samengewerkt met Jan van Halst en Carsten Schumann (hoofd scout, red.) We hebben heel wat spelers in kaart gebracht, waarmee de club hopelijk wat kan.''

Paus was in de de afgelopen jaren werkzaam als trainer op Cyprus. ,,En de link Cyprus-Griekenland is snel gelegd'', zegt hij. ,,Ze kenden me dan ook.''