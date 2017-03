PEC-verdediger Marcellis moet voorzichtig zijn met hoofdwond

Zijn vrouw moest even slikken toen Dirk Marcellis zondagavond thuiskwam na de wedstrijd tegen AZ. Hij liep in het duel met zijn oude club een flinke wond op onder zijn rechteroog en zal voorlopig voorzichtig moeten zijn.

De bekwame handarbeid van de plastisch chirurg ten spijt, het gehavende gelaat van de PEC Zwolle-verdediger leek op dat van een bokser die in de tiende ronde zijn meerdere had getroffen. Met een vleeswond in het gezicht en kwellende hoofdpijn kreeg Marcellis (28) rust voorgeschreven. Geluk bij een ongeluk, na zijn vijfde gele kaart was de Limburger toch al geschorst voor het duel met Vitesse van komende zaterdag.

Slim van je om tegen AZ nog een gele kaart te pakken. Nu kun je rustig herstellen. Bewust?

Marcellis: ,,Haha, nee maar het komt nu wel mooi uit. Vitesse-thuis had ik nooit gehaald. Het blijft een wond in het gezicht en daar moet je voorzichtig mee zijn. Er mag geen bloeding meer ontstaan. De hechtingen gaan er pas vrijdag of zaterdag uit. Ook daarna moet ik ieder duel of fysiek contact nog vermijden. Volgende week moet ik weer in staat zijn om mee te trainen met de groep.’’

Ben je zondag direct naar het ziekenhuis gegaan?

,,Ja, in Hoorn heeft een plastisch chirurg de wond dichtgemaakt en gezorgd dat er in de toekomst - als het goed is - niet veel meer van te zien is. Al blijft dat afwachten. Toen ik thuis kwam schrok mijn vrouw wel. Ik had vanuit het ziekenhuis foto’s gestuurd, maar ze vond het in het echt veel erger dan verwacht. Het is ook wel een vervelende wond, maar ik had volgens de artsen geluk dat het midden op mijn wang zat en niet nóg dichter bij het oog. Nu is er geen risico dat er problemen komen met mijn zicht.’’

Weet je nog wat er gebeurde in die tweede minuut tegen AZ?

,,Het was ongelukkig, maar ik liep vol tegen de elleboog van Levi Garcia op. Ik ging naar de grond, voelde pijn en toen ik mijn hand door mijn gezicht haalde zag ik alleen maar bloed. De clubarts van PEC Zwolle, Mineke Vegter, en verzorgster Jenny Venema hebben in de kleedkamer alles schoongemaakt en de wond met nietjes dichtgemaakt. Vijf minuten later kon ik het veld weer op.’’

De staande ovatie van het Alkmaarse publiek moet je goed hebben gedaan.

,,Ja, ik heb vier jaar onder contract gestaan bij AZ. Een geweldige periode waar ik – ondanks mijn zware knieblessure – met een goed gevoel op terugkijk. AZ zit momenteel in een moeilijke fase en het publiek is negatief richting de eigen ploeg. Dan is het mooi dat je als speler van de tegenpartij zo’n applaus krijgt. Nee, ik twijfelde geen moment om weer het veld op te gaan. We zitten met PEC in een zware periode en dan wil je niet na een paar minuten al aan de kant staan.’’