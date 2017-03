PEC wil degradatie definitief afwenden

De Kogel: 'Misschien is het goed voor me geweest, even in de luwte'

3 maart Hij gleed uit, maar stond weer op. De wijze waarop Leon de Kogel vlak voor tijd de 2-2 maakte, had een symbolische waarde. De topscorer van weleer kwakkelt al het hele seizoen, maar gisteravond was het dan eindelijk raak in het uitduel met SC Heerenveen. ,,Dit betekent voor mij het einde van een moeilijke fase”, zei de spits van Go Ahead Eagles zichtbaar opgelucht.