PEC Zwolle geteisterd door griepgolf

Ted van de Pavert, Queensy Menig, Hervin Ongenda en Wouter Marinus zijn geveld door de griep. Ook Ouasim Bouy en Nicolai Brock-Madsen trainden apart. Het duo kampt met lichte spierblessures na het met 3-1 gewonnen duel tegen Vitesse. De wedstrijd tegen Willem II is voor hen niet in gevaar.