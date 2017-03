Penaltykiller Krul: Dit brengt herinneringen aan Brazilië terug

De doelman refereerde daarmee aan zijn heldenrol op het WK 2014. In de kwartfinale tegen Costa Rica kwam Krul voor de penaltyserie in de ploeg voor Jasper Cillessen. Hij stopte prompt twee Costaricaanse strafschoppen.



Krul groeide in de spannende halve bekerfinale tegen Cambuur uit tot de grote man aan Alkmaarse zijde. Met een weergaloze redding hield hij in de tweede helft Jerge Hoefdraad van een doelpunt af. Martijn Barto zag zijn strafschop, de vijfde van Cambuur, door Krul gekeerd. ,,Een heerlijk gevoel."



,,Hij wachtte lang, keek naar me, toen dacht ik: ik heb hem. We hebben de laatste weken een paar keer een pak slaag gehad. Nu staan we in de finale. Er stond heel veel spanning op. Maar we hebben het gehaald!''



,,Ik heb een zware periode achter de rug, vooral door die blessure. Al die uren in de gym, in je eentje", verzuchtte Krul. ,,En dan nu naar de bekerfinale. Hier droom je van als kleine jongen."