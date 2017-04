Pereiro wil zo graag verwachtingen waarmaken

Pereiro is in sommige duels onzichtbaar, maar kwam vorige maand in De Kuip weer eens met een goal waar de klasse van afdroop. Zo weinig ruimte en toch zoveel precisie in een wedstrijd die PSV zomaar alsnog had kunnen winnen.



,,Vanuit de jeugd ben ik het gewend om als een nummer 9 of dichtbij de nummer 9 te spelen. Het is dus logisch dat ik me in een systeem met twee spitsen goed thuisvoel. Bij PSV spelen we anders en neem ik ook de buitenkant gedeeltelijk voor mijn rekening, waarbij ik wel vrijheden heb om naar binnen te trekken. Dit stemmen we intern goed en tot tevredenheid af en voor mij is het belangrijk dat onze coach alles in vloeiend Spaans kan communiceren. En dat ook doet. Onderschat niet hoe prettig dat is en hoe goed daarom de band is. Ik ben van de andere kant van de wereld hier gekomen en alles is dan ineens nieuw. Het is een enorm pluspunt als er dan meerdere spelers en een trainer zijn die je begrijpen en kunnen vertellen wat er van je verlangd wordt. Je merkt dat een aantal Nederlandse spelers probeert om wat Spaans op te pikken. Bart Ramselaar en Jürgen Locadia zijn wat dat betreft leergierig en kunnen het ook een beetje. Ze luisteren soms mee met de gesprekken tussen Andrés, Héctor, Santiago en mij en dan verstaan ze al veel. Zelf vind ik Nederlands nog altijd moeilijk, maar Engels gaat steeds beter en ik probeer me buiten het veld ook vooral op het ontwikkelen van deze universele taal te concentreren."