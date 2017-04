Peter Hyballa ontslagen door NEC

,,Het was een ontzettend zwaar besluit om te nemen. Peter Hyballa heeft zich vanaf dag één voor de volle honderd procent ingezet voor onze club", vertelt algemeen directeur Bart van Ingen. ,,We hebben heel veel respect voor hem als mens en trainer. Hij heeft er alles aan gedaan om betere resultaten te behalen, maar we zien geen uitgangspunten meer voor verbetering in het proces om een langer verblijf in de Eredivisie te realiseren. Er telt dan maar één belang en dat is het algemeen belang van NEC In het licht van dat algemeen belang zien we ons genoodzaakt om ingrijpende veranderingen in de technische staf door te voeren.”