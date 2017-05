Peter van Vossen: Ook bij mij begint spanning te komen

Volgt u uw oude club op de voet? En heeft u dan ook spanning voor zondag?

,,Ja, ik kijk alles. Daarom begint ook bij mij de spanning te komen. Het eerste kampioenschap in lange tijd is nu heel dichtbij. Dat is iets heel bijzonders."



Had u deze prestatie van Feyenoord verwacht aan het begin van het seizoen?

,,Nee. Ik dacht dat ze, zoals de laatste jaren, halverwege het seizoen zouden afhaken voor het kampioenschap. Maar de ploeg verrast positief. Ik denk dat Ronald Koeman daar de basis voor heeft gelegd. En Giovanni van Bronckhorst doet het, samen met Jan Wouters en Jean-Paul van Gastel, ook heel goed.''



En dan het belangrijkste: hoeveel gaat het worden?

,,Dat durf ik niet te zeggen. De druk op de spelers is heel groot en dan kan een ploeg ook blokkeren tijdens zo'n kampioenswedstrijd. In mijn tijd bij Feyenoord speelden we de kampioenswedstrijd tegen NAC. In die tijd verwachtte iedereen dat we met 5-0 of 6-0 zouden winnen, maar het werd 2-2. De spelers moeten hun koppies erbij houden, dan komt het goed.''