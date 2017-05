Pim Doesburg: Brad Jones is uit de hemel komen vallen

Meneer Doesburg, hoe is het met u? ,,Goed! Erg goed zelfs. Gezondheid lekker, geestelijk nog bij de pinken. Ik mag niet klagen. Het doet me goed dat ik met de voetballerij ben gestopt, denk ik. Ik ben vanaf 1950 in het voetbal betrokken geweest. Het was welletjes.'' Even een gewetensvraagje. U heeft bijna 500 duels onder de lat gestaan van Sparta en heeft jarenlang de keepers onder uw hoede gehad bij Feyenoord. Voor wie klopt u hart sneller? ,,Als ik nu zeg dat we zondag kampioen moeten worden... Haha. Ik ben Rotterdammer. Wat er nu staat te gebeuren, is ronduit schitterend. Al die aandacht, mensen rijen dik bij het trainingsveld van Feyenoord... Het is uniek. Ik heb deze gekte nog nooit meegemaakt. Wat het in de stad allemaal teweeg brengt... Schitterend vind ik het. Maar ik ben ook Spartaan. Ik ben daar als jong ventje begonnen. Ik vind het dus ook héél vervelend als Sparta weer zou degraderen.''

U heeft nooit bij Feyenoord gespeeld, maar dus wel een Feyenoord-hart.

,,Absoluut. Sparta en Feyenoord doen me allebei heel veel. Ik heb negentien jaar lang, zeven dagen in de week, keihard gewerkt voor Feyenoord. Twee keer kampioen. Dat was uniek. Voor 100.000 mensen op het bordes van de Coolsingel staan, toegejuicht worden... Dat was een hoogtepunt. Maar zelf keepen, dat was toch echt het mooiste hoor.''



Wat vindt u van Brad Jones?

,,Dat is een aardig keepertje hoor. Die lijkt wel uit de hemel gevallen. Van derde keeper bij Liverpool via NEC naar sleutelspeler bij Feyenoord. Wat vertrouwen met iemand kan doen. Feyenoord heeft dit seizoen enorm op hem geleund.''



Waar gaat u zondag kijken?

,,Ik heb via de sportzaak van mijn zoons, die Excelsior sponsoren, twee kaarten, maar ik denk dat ik gewoon naar Het Kasteel ga. Sparta - FC Twente wordt een heel belangrijke wedstrijd en Feyenoord gaat het bij Excelsior echt wel redden. Het ligt er aan hoe ze uit de startblokken schieten, maar ik denk dat het gewoon 2-0 of 3-0 wordt voor Feyenoord. En dan kan ik 's avonds of maandag altijd nog even naar de stad.''