Poll: Hoe eindigt de topper tussen PSV en Ajax?

'PSV kan Feyenoord kampioen maken'

22 april Ajax-verslaggever Daniël Dwarswaard en PSV-volger Maarten Wijffels beschouwen de topper PSV-Ajax voor in zes stellingen. Gaat Ajax PSV verslaan? ,,Ajax zit in een gigantische flow, maar tegelijkertijd zijn ze ook gesloopt. Iedereen had kramp tot achter z'n oorlel. Mentaal zit het helemaal goed, maar fysiek is het afwachten.''