Poll: wie wordt kampioen van de eredivisie?

El Ahmadi houdt liesblessure over aan duel met PEC Zwolle

17:10 Karim El Ahmadi heeft een liesblessure opgelopen op het kunstgras van PEC Zwolle, waar Feyenoord dure punten liet liggen in de strijd om de titel (2-2). Morgen wordt er verder medisch onderzoek naar de ernst van de kwetsuur gedaan. Het is nog onduidelijk of de middenvelder een of meer wedstrijd(en) moet missen bij de koploper.