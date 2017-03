'Positie Hyballa staat niet ter discussie bij NEC'

Zaterdag, na de kansloze 3-0 thuisnederlaag tegen FC Utrecht, was de teneur in het Goffertstadion eenduidig bij de clubleiding en de geldschieters: Hyballa heeft volledige rugdekking en er is vertrouwen dat de trainer er samen met technisch manager Edwin de Kruijff en de spelers in zal slagen dat NEC in de resterende wedstrijden voldoende punten zal sprokkelen om in de eredivisie te blijven.