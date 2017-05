Pothuizen: NEC mag tegen Emmen niet in de val lopen

Wat maakt de wedstrijden in de nacompetitie zo speciaal? ,,Het zijn per ronde slechts twee wedstrijden’’, geeft Pothuizen aan. ,,Dan moet je niet te gehaast gaan spelen. Toen ik nog speler was, had je een poulesysteem. In 1997 hadden Go Ahead Eagles en wij allebei 15 punten na zes wedstrijden. We bleven op doelsaldo in de eredivisie.’’ Lachend: ,,Dat is ook knap.’’