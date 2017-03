Prominenten voorspellen: 'Het wordt een spektakel'

Bosvelt 'verrast' dat hij weg moet bij FC Twente

20:44 Paul Bosvelt vertrekt aan het eind van dit seizoen bij FC Twente. De 24-voudig international was vijf jaar werkzaam bij de Enschedese club. Tot aan vorig seizoen was hij trainer in de jeugdopleiding. Bosvelt laat weten 'verrast' te zijn door de mededeling.