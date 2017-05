PSV breekt met traditie in voorbereiding nieuw seizoen

De club sloeg onder meer aan aanbod van VV Dongen af, dat vorig jaar de eerste tegenstander van het seizoen was. Na de eerste groepssessie van PSV op maandag 3 juli volgt vijf dagen later al het duel in het Mandemakers Stadion in Waalwijk.



Waar PSV vroeger nog koos voor een aanloop met soms wel vier duels met amateurclubs, was de laatste jaren in juli nog maar sprake van één oefenwedstrijd tegen een club buiten het betaald voetbal. Nu sneuvelt deze jaarlijkse gewoonte. ,,Het heeft niet zozeer te maken met organisatorische zaken", zo gaf trainer Phillip Cocu gisteren aan. ,,We willen richting onze eerste officiële wedstrijd de weerstand op een goede manier opbouwen en hebben nu voor deze instap gekozen."