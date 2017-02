PSV'er Hendrix baalt van interview: Ik eis geen basisplaats

De 22-jarige middenvelder, die vorig jaar debuteerde in het Nederlands elftal, mocht als invaller het laatste kwartier meedoen. ,,De situatie is duidelijk. Het elftal draait, we winnen, dan heeft de trainer weinig aanleiding om dingen te veranderen. Ik sta er niet in en moet de keuzes van de trainer accepteren. Het komt nu over alsof ik mezelf in de basis roep, maar dat is totaal niet zo'', aldus Hendrix.