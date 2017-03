PSV hoopt nog op de zoetste UEFA-geldkraan

Twee weken geleden leek de ploeg na een frontale botsing in de Kuip af te haken voor de bovenste twee plekken, maar vorige week waren er even plotselinge als onverwachte uitglijders van de concurrentie. Daarvan moeten er nog een paar volgen voordat PSV weer een realistisch perspectief heeft op een acceptabel seizoensslot. ,,We hebben het niet in eigen hand", constateerde trainer Phillip Cocu gisteren dan ook, in aanloop naar het duel met Go Ahead Eagles van vandaag. ,,Dat is ook het verschil met de situatie waarin FC Barcelona deze week bijvoorbeeld zat. Ze konden het zelf nog rechtzetten, al was die kans nog zo klein."



PSV moet alles winnen en dan maar zien waar het schip strandt, is wat de grootste optimist zal zeggen. De ploeg kan in theorie nog op 82 punten uitkomen en in de meeste jaren was dat genoeg voor de titel. Nu lijkt het onvoldoende, al moet nog blijken of koploper Feyenoord in de beslissende fase zo sterk is als net na de winterstop. Blessures, schorsingen en titelstress kunnen in Rotterdam nog voor een stok tussen de spaken zorgen.



Cocu sprak gisteren niet over de concurrenten, maar wel over de tegenstander van vandaag. Een ploeg die Feyenoord in Deventer in de eerste seizoenshelft wist te kloppen en ook tegen PSV kan verrassen. In dat geval wordt zelfs plek twee normaal gesproken een utopie. ,,We moeten uitkijken", aldus de coach van PSV. ,,Dit is een tegenstander die speelt op de omschakeling, met een vaardige spelverdeler erachter. Go Ahead Eagles vecht voor elk punt, gegeven de situatie waar ze in zitten. En wij moeten winnen."