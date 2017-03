PSV kan weer beschikken over Van Ginkel

Docu over laatste titel Feyenoord opent AD Sport­film­fes­ti­val

9:31 De film ‘Feyenoord 1999: De Coolsingel liep vol’, over het laatste landskampioenschap van Feyenoord in 1999, is de openingsfilm van het AD Sportfilmfestival Rotterdam 2017. Op donderdag 6 april zal het festival worden geopend met de documentaire die is gemaakt door NOS/NTR.