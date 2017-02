PSV legt zich neer bij beslissing via hawkeye

De Jong: ,,De eerste plaats is weg. We zullen moeten gaan knokken voor de tweede plaats. Wie weet wat er dan nog gebeurt.''



De Jong zette grote vraagtekens bij het winnende doelpunt van Feyenoord dat arbiter Bas Nijhuis toekende op basis van de doellijntechnologie. Met het blote oog en zelfs op de tv-beelden was nauwelijks zichtbaar dat de inzet van Jan-Arie van der Heijden in de 82ste minuut de doellijn had gepasseerd.



,,Hoe betrouwbaar is dit''?, sprak De Jong vertwijfeld nadat hij de videobeelden had teruggezien. ,,Het leek op het veld al zo onwaarschijnlijk dat die bal erin zat. En nu zie ik het nog niet. Misschien is het wel de hand en niet de bal die helemaal over de lijn gaat. Maar we moeten het er eigenlijk niet over hebben. We hadden gewoon zelf 1-2 moeten maken. We hebben voldoende grote kansen daarvoor gehad.''



Eigen doelpunt Zoet



Naderhand bleek dat de bal pas de doellijn passeerde toen Jeroen Zoet de bal naar zich toe trok nadat hij de inzet van Van der Heijden had gekeerd. De treffer komt dan ook officiëel op naam van de PSV-keeper.



Bart Ramselaar: ,,Dat het pas een doelpunt was toen Zoet de bal oppakte na de actie, dat wist ik niet. Het verklaart wel waarom iedereen dacht dat de bal niet zat. Maar we moeten eerlijk zijn, we moeten niet zeuren en kijken wat we wel hadden kunnen doen. We moeten vol voor de tweede plek gaan nu.''



Arbiter Nijhuis reageerde zelf ook tegenover Fox: ,,Ik dacht eerst: waarom krijg ik pas zo laat dat signaal? Maar nu zie ik dat Zoet de bal zelf over de lijn trok. We hadden zelf geen idee of de bal zat of niet, dus we zijn gered door het systeem.''